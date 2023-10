Rencontre avec Hélène Dorion Bibliothèque Gaston-Miron Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rencontre avec Hélène Dorion Bibliothèque Gaston-Miron Paris, 13 novembre 2023, Paris. Le lundi 13 novembre 2023

de 18h00 à 19h30

.Public adultes. Jusqu’à 63 ans. gratuit

La Bibliothèque Gaston-Miron vous convie à une rencontre avec la poète québécoise Hélène Dorion. Depuis maintenant 40 ans, Hélène Dorion construit une œuvre aux accents universels, qui fait d’elle l’une des voix majeures des littératures francophones. Son recueil Mes forêts, paru aux éditions Bruno Doucey, est au programme du baccalauréat français en 2024. La rencontre sera animée par Antony Soron, maître de conférences à Sorbonne Université. Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu +33145877829 anne-isabelle.tremblay@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Gaston.Miron https://www.facebook.com/Bibliotheque.Gaston.Miron

©Maxyme G. Delisle
Hélène Dorion

