Rencontre avec Hanna Assouline et projection "A NOTRE TOUR"

LE THEATRE DU BLANC-MESNIL, le mardi 22 mars à 14:00

LE THEATRE DU BLANC-MESNIL, le mardi 22 mars à 14:00

Diffusion du documentaire de Hanna Asouline “A notre tour” pour des lycéens. Rencontre entre des lycéens du Blanc-Mesnil et Anna Assouline; auteure, réalisatrice et présidente d’association.

Entrée libre sur inscription par mail obligatoire

Une ouverture vers l’autre LE THEATRE DU BLANC-MESNIL 1/5 PLACE DE LA LIBERATION 93150 LE BLANC-MESNIL Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis

2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T16:00:00

