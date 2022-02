Rencontre avec Han Victor Lu autour de son essai de psychologie politique critique « La condition métisse », paru en 2021 La Parole Errante, 21 février 2022, Montreuil.

La Parole Errante, le lundi 21 février à 19:30

Cet ouvrage propose une réflexion sur la notion de schibboleth, cette distinction qui départage ce qui est considéré comme « d’ici » et ce qui est « d’ailleurs ». Elle permet de rendre compte de la manière la plus adéquate de la condition psychique et anthropologique d’un sujet issu de parents dissemblables, de cette « condition métisse ». Il s’agit d’explorer la question du métissage en nous inscrivant dans la société contemporaine qui, du fait même des brassages, pose non seulement la question de la tolérance envers l’autre étranger, mais aussi celle de la manière dont l’étranger se reconnaît comme tel, et dont se construit l’identité de chacun à partir de cette situation et, enfin le lien avec cette « inquiétante étrangeté » qu’invoquait Sigmund Freud, cette partie de nous que nous préférons ignorer. Chargé d’enseignement de science politique à l’Université Paris Dauphine, Han Victor Lu est docteur en psychanalyse et titulaire d’un Master en philosophie.

Présentation de l’ouvrage « La condition métisse » par son auteur Han Victor Lu, suivie d’une discussion.

La Parole Errante 9 rue françois debergue, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-21T19:30:00 2022-02-21T22:30:00