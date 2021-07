Nantes Médiathèque Espace Jacques Demy Loire-Atlantique, Nantes Rencontre avec Gwenaëlle Abolivier Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Rencontre avec Gwenaëlle Abolivier Médiathèque Espace Jacques Demy, 10 septembre 2021-10 septembre 2021, Nantes. 2021-09-10 Sur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr Lieu : Salle Jules Vallès

Horaire : 18:30

Gratuit : oui Sur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr Lieu : Salle Jules Vallès Dans le cadre de la résidence croisée entre la ville de Nantes et la Maison Julien Gracq Découvrez le parcours de l’autrice, ainsi que son processus de création littéraire autour de la thématique « Remonter le fleuve ». Médiathèque Espace Jacques Demy 24 Quai de la Fosse Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Espace Jacques Demy Ville Nantes lieuville Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes