A l'occasion du festival Noir sur la Ville à Lamballe (19, 20 & 21 novembre), nous recevrons Gwenaël Bulteau à la bibliothèque pour une rencontre autour de son roman, La République des faibles, paru en février dernier à La manufacture de livres. Un premier roman récompensé par le prix Landerneau, un polar historique qui nous plonge dans une fin de XIXè siècle violente et bouillonnante, dans un contexte politique pour le moins troublé. La rencontre sera suivie d'une séance de dédicaces et vous pourrez retrouver l'auteur sur le salon dès l'après-midi.

Bibliothèque du Blé en Herbe
1 Rue Guérinet
Erquy
Côtes d'Armor

+33 2 96 72 14 24

