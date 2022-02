Rencontre avec Guy CESPEDES Messanges Messanges Catégories d’évènement: Landes

Messanges

Rencontre avec Guy CESPEDES Messanges, 19 février 2022, Messanges. Rencontre avec Guy CESPEDES Médiathèque Avenue de l’océan Messanges

2022-02-19 – 2022-02-19 Médiathèque Avenue de l’océan

Messanges Landes Messanges EUR Venez découvrir ou redécouvrir l’auteur autour de son 3 ème roman. Venez découvrir ou redécouvrir l’auteur autour de son 3 ème roman. +33 5 58 48 36 87 Venez découvrir ou redécouvrir l’auteur autour de son 3 ème roman. Cespedes

Médiathèque Avenue de l’océan Messanges

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Messanges Autres Lieu Messanges Adresse Médiathèque Avenue de l'océan Ville Messanges lieuville Médiathèque Avenue de l'océan Messanges Departement Landes

Messanges Messanges Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/messanges/

Rencontre avec Guy CESPEDES Messanges 2022-02-19 was last modified: by Rencontre avec Guy CESPEDES Messanges Messanges 19 février 2022 Landes Messanges

Messanges Landes