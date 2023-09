Rencontre avec Guillermo ARRIAGA à la Sorbonne Salle des Actes Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Rencontre avec le grand auteur et cinéaste mexicain Guillermo ARRIAGA en pré-lancement de la 11ème édition du Festival Viva Mexico, rencontres cinématographiques. Nous avons l’immense plaisir et honneur d’accueillir le grand auteur et cinéaste mexicain Guillermo ARRIAGA dans le cadre d’une rencontre à la Sorbonne, comme pré-lancement de notre 11ème édition. Rencontre organisée en partenariat avec La Sorbonne et le CRIMIC. RENDEZ-VOUS à ne pas rater !! Mardi 3 Octobre 2023 18h00 à 20h00 Rencontre en Espagnol, interpretée en Français. Sorbonne Université, Salles des Actes, 126 Rue de l’Université, 75007 Paris (Invitation et pièce d’identité officielle exigées à l’entrée) Inscription obligatoire avant le mercredi 27 septembre 2023, places limitées – par mail à « sobonne@viva-mexico-cinema.org » Salle des Actes 126 Rue de l’Université 75007 Paris Contact : https://www.viva-mexico-cinema.org sorbonne@viva-mexico-cinema.org https://www.facebook.com/vivamexicorc https://www.facebook.com/vivamexicorc www.viva-mexico-cinema.org

