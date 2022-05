Rencontre avec Guillaume Pitron Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec Guillaume Pitron Station Ausone, 18 mai 2022, Bordeaux. Rencontre avec Guillaume Pitron

Station Ausone, le mercredi 18 mai à 18:00

Cap Sciences et la librairie Mollat s’unissent pour proposer ECHO, un cycle de conférences de grandes personnalités, destiné à faire résonner les états contemporains de la pensée. Entre état des lieux et prospective, le cycle ECHO recevra des écrivains, des dessinateurs, des scientifiques, des explorateurs, des figures attachées à la diffusion des savoirs, cherchant à proposer à tous les curieux de nouvelles voies de compréhension. Ouvert à l’échange et au débat, ECHO est un rendez-vous mensuel d’ouverture de l’esprit. Rendez-vous à la Station Ausone. La rencontre sera diffusée en direct sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://youtu.be/fVd4hDEwRbo](https://youtu.be/fVd4hDEwRbo) Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Venez rencontrer Guillaume Pitron autour de son ouvrage “L’enfer numérique : voyage au bout d’un like” paru aux éditions Les Liens qui Libèrent. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T18:00:00 2022-05-18T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux Departement Gironde

Station Ausone Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Rencontre avec Guillaume Pitron Station Ausone 2022-05-18 was last modified: by Rencontre avec Guillaume Pitron Station Ausone Station Ausone 18 mai 2022 bordeaux Station Ausone Bordeaux

Bordeaux Gironde