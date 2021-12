Cornebarrieu Médiathèque municipale Cornebarrieu, Haute-Garonne Rencontre avec Guillaume Guéraud Médiathèque municipale Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Rencontre avec Guillaume Guéraud Médiathèque municipale, 26 janvier 2022, Cornebarrieu. Rencontre avec Guillaume Guéraud

Médiathèque municipale, le mercredi 26 janvier 2022 à 16:00

Sur inscription à la médiathèque

Inscription auprès de la Médiathèque

L’auteur de roman jeunesse Guillaume Guéraud viendra à la rencontre des lecteurs. Médiathèque municipale Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T16:00:00 2022-01-26T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque municipale Adresse Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Ville Cornebarrieu lieuville Médiathèque municipale Cornebarrieu