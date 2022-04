RENCONTRE AVEC GUILLAUME BOUZARD- DESSINATEUR DU CANARD ENCHAINE Pornic, 29 avril 2022, Pornic.

À partir de 18h, le dessinateur viendra présenter les différentes facettes de son métier d’auteur de bandes dessinées et de dessinateur de presse. À cette occasion il dédicacera ses derniers albums comme Jolly Jumper ne répond plus ou La grande aventure. Ces albums seront en vente sur place.Séance de dédicaces.

Et en plus… Sam. 30 avril : atelier « initiation au dessin de presse »

Du 29 avril au 20 mai : exposition de planches de dessins de presse du Canard enchainé

Guillaume Bouzard est un senior chez Fluide glacial, un confirmé chez Spirou et un jeune impétueux au Canard enchaîné. Comme tous ceux qui l’ont précédé, Guillaume Bouzard n’est pas venu faire un petit tour pour poser ses planches et illustrations sur les murs…

contact@mediatheque-pornic.fr +33 2 40 82 65 90 http://www.mediatheque-pornic.fr/

