Rencontre avec Guillaume Aubin « L’arbre de colère » Douarnenez Douarnenez Catégories d’évènement: 29100

Douarnenez

Rencontre avec Guillaume Aubin « L’arbre de colère » Douarnenez, 18 juin 2022, Douarnenez. Rencontre avec Guillaume Aubin « L’arbre de colère » Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital Douarnenez

2022-06-18 – 2022-06-18 Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital

Douarnenez 29100 Premier roman

Sauf indication contraire, les événements programmés sont gratuits et accessibles à toutes et tous. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à prendre réservation. Par mail : reservation@librairiedelanglerouge.com ou au 02 22 12 99 28 sur les horaires d’ouverture.

Pensez à préciser votre nom, votre n° de téléphone, et le nombre de places souhaitées. reservation@librairiedelanglerouge.com +33 2 22 12 99 28 Premier roman

Sauf indication contraire, les événements programmés sont gratuits et accessibles à toutes et tous. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à prendre réservation. Par mail : reservation@librairiedelanglerouge.com ou au 02 22 12 99 28 sur les horaires d’ouverture.

Pensez à préciser votre nom, votre n° de téléphone, et le nombre de places souhaitées. Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital Douarnenez

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 29100, Douarnenez Autres Lieu Douarnenez Adresse Librairie de l'Angle Rouge 9 rue de l'hôpital Ville Douarnenez lieuville Librairie de l'Angle Rouge 9 rue de l'hôpital Douarnenez Departement 29100

Douarnenez Douarnenez 29100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douarnenez/

Rencontre avec Guillaume Aubin « L’arbre de colère » Douarnenez 2022-06-18 was last modified: by Rencontre avec Guillaume Aubin « L’arbre de colère » Douarnenez Douarnenez 18 juin 2022 29100 Douarnenez

Douarnenez 29100