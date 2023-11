Rencontre avec

Gregory Crewdson à la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rencontre avec

Gregory Crewdson à la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris, 10 novembre 2023, Paris. Le vendredi 10 novembre 2023

de 18h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit sous condition Accès libre sur présentation d’un billet MEP. À l’occasion de Paris Photo, la MEP – Maison Européenne de la Photographie – propose une programmation spéciale et a le plaisir d’inviter l’artiste Gregory Crewdson en discussion avec Jean-Charles Vergne, commissaire d’exposition et auteur. Gregory Crewdson développe depuis trente ans un langage photographique unique où chaque prise de vue est le résultat d’un long travail de production en amont, avec storyboard, acteur·ices, construction de décors, plateau technique, effets spéciaux et système d’éclairage sophistiqué. Une rétrospective de son travail lui a été consacrée cet été aux Rencontres de la Photographie d’Arles, dont le commissariat était assuré par Jean-Charles Vergne. Cette rencontre sera l’occasion de retracer le parcours artistique de Gregory Crewdson, découvrir son processus de création et notamment sa dernière série Eveningside (2021-2022). Cette rencontre sera traduite en direct de l’anglais vers le français. Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris Contact :

© Gregory Crewdson Gregory Crewdson – The Corner Market, 2021-2022 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison Européenne de la Photographie Adresse 5 rue de fourcy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison Européenne de la Photographie Paris latitude longitude 48.855121,2.358956

Maison Européenne de la Photographie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/