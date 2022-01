Rencontre avec Grace Ly – Co-auteure du podcast et du livre « Kiffe ta race » – Plateau 31, 21 mars 2022, Gentilly.

du lundi 21 mars au jeudi 24 mars à Plateau 31

A partir d’interventions spécifiques menées par Grace Ly – co-auteure du podcast et du livre « Kiffe ta race » – au sein des ateliers théâtre du Plateau 31, l’événement « Rencontre avec Grace Ly » souhaite créer la discussion et l’échange autour de problématiques prégnantes dans notre société, liées à la justice sociale. : le racisme et les discriminations sociales, raciales, religieuses, de sexe, physiques, etc. Grace Ly, écrivaine française, née à Grenoble, militante féministe et antiraciste va mener ces interventions dans les ateliers théâtre sous différentes formes à partir de son podcast et de son livre « Kiffe ta race ». Vingt-quatre heures d’interventions sont programmées et débuteront à l’occasion de la semaine d’éducation et d’action contre le racisme et l’antisémitisme qui a lieu du 21 au 28 mars 2022. Afin de porter ces thématiques et ces problématique à un public plus large, ces interventions se termineront par une présentation publique du travail en juin au Plateau 31 : 5 à 10 participants liront les textes étudiés et les feront vivre au théâtre devant des spectateurs. La présentation publique est gratuite et ouverte à tous.

Plateau 31 31 rue Henri Kleynhoff 94 250 Gentilly Gentilly Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T16:30:00 2022-03-21T19:00:00;2022-03-22T16:30:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-22T19:00:00 2022-03-22T20:00:00;2022-03-22T20:00:00 2022-03-22T23:00:00;2022-03-24T16:30:00 2022-03-24T19:00:00;2022-03-24T19:00:00 2022-03-24T21:00:00