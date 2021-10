Laval Amphithéâtre Lycée agricole Laval, Mayenne Rencontre avec Ginette KOLINKA, rescapée d’Auschwitz Amphithéâtre Lycée agricole Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

Amphithéâtre Lycée agricole, le dimanche 21 novembre à 16:00

Dans le cadre de sa programmation “Destins brisés”, le Mémorial des Déportés de la Mayenne propose une rencontre exceptionnelle avec Ginette KOLINKA, rescapée du camp d’Auschwitz, déportée à l’âge de 19 ans avec sa famille. Témoignage suivi d’une séance de dédicaces.

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T16:00:00 2021-11-21T17:30:00

