Rencontre avec Gilles Kepel Station Ausone Bordeaux, mardi 23 avril 2024.

Rencontre avec Gilles Kepel Venez rencontrer Gilles Kepel à l’occasion de la sortie de son livre « Holocaustes » aux éditions Plon. Mardi 23 avril, 18h00 Station Ausone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T18:00:00+02:00 – 2024-04-23T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-23T18:00:00+02:00 – 2024-04-23T19:30:00+02:00

Rendez-vous à la Station Ausone.

Retrouvez le livre : https://urls.fr/nZaEmg

« Des pistes de réflexion sur le conflit entre Israël et la Palestine, plus particulièrement depuis les attaques du Hamas le 7 octobre 2023, et les conséquences que cela a eu en terme de géopolitique. L’auteur développe la théorie selon laquelle le conflit représenterait également une guerre contre l’Occident et ses valeurs. » ©Electre 2024

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urls.fr/nZaEmg »}]