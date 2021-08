Châtellerault Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault, Vienne Rencontre avec Gilles Fromonteil Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Rencontre avec Gilles Fromonteil Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie, 24 septembre 2021, Châtellerault. Rencontre avec Gilles Fromonteil

Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie, le vendredi 24 septembre à 18:00

Le temps d’une visite, Gilles Fromonteil ouvre les portes de son atelier : une ’ancienne coopérative laitière sur la commune d’Archigny . Ce rendez-vous est l’occasion non seulement d’aller à la rencontre d’un artiste et de son univers , mais aussi de témoigner du dynamisme de la création sur notre territoire. Moment idéal pour interroger l’artiste sur ses travaux, ses sources d’inspiration, les techniques utilisées. Pass sanitaire.

libre sur réservation, pass sanitaire

Volume (modelage et émaillage) Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T18:00:00 2021-09-24T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Adresse 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault