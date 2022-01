Rencontre avec Gilbert Mitterrand Station Ausone, 17 février 2022, Bordeaux.

Rencontre avec Gilbert Mitterrand

Station Ausone, le jeudi 17 février à 18:00

Une rencontre organisée en partenariat avec France Libertés Gironde. >>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [[https://www.mollat.com/livres/2575208/danielle-mitterrand-une-vie-de-resistance](https://www.mollat.com/livres/2575208/danielle-mitterrand-une-vie-de-resistance)](https://www.mollat.com/livres/2575208/danielle-mitterrand-une-vie-de-resistance) « Du dalaï-lama à J. Baez, en passant par P. Stark, C. Duflot et E. Lucet, vingt personnalités rendent hommage à D. Mitterrand. Elles brossent le portrait d’une femme engagée, féministe et écologiste, qui n’a jamais cessé de défendre les causes qu’elle pensait juste. Avec un recueil de discours en fin d’ouvrage. » ©Electre 2022 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [[https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat)](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe vaccinal et port du masque obligatoires.

Entrée libre, passe vaccinal et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Gilbert Mitterrand à l’occasion de la sortie de l’ouvrage de témoignages « Danielle Mitterrand, une vie de résistance » aux éditions de l’Observatoire.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T18:00:00 2022-02-17T19:30:00