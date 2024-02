Rencontre avec Gérard Alle et Caroline Troin Librairie Gwarlan Lannion, samedi 2 mars 2024.

Rencontre avec Gérard Alle et Caroline Troin Librairie Gwarlan Lannion Côtes-d’Armor

Gérard Alle est une figure majeure de la vie littéraire en Bretagne. Avec une trentaine d’œuvres publiées dont Il faut buter les patates, Prix du Goéland Masqué, et Un air à faire pleurer la mariée, coup de cœur du magazine Télérama, l’auteur manie avec brio les différents styles et genres. Comédien, metteur en scène, scénariste, Gérard Alle est également l’auteur de films documentaires dont Vendanges en Utopie, réalisé en 2023 et portant sur le renouveau du vin en breton.

Caroline Troin, compagne de Gérard Alle, est également écrivaine. Elle a dirigé pendant de nombreuses années le festival de cinéma de Douarnenez. La spécialité de cet événement multi-culturel sur les minorités de tous ordres l’ont fait voyager aux quatre coins du monde et rencontrer le meilleur de la création, en littérature et sciences humaines. Elle a poursuivi cette ouverture au monde par le collectif Rhizomes avec qui elle a accueilli nombre d’écrivain.e.s du monde entier en résidence d’écriture. Elle a déjà publié chez Locus Solus le recueil de nouvelles Absence injustifiée (2015) et le livre historique sur le festival de Douarnenez Les yeux grands ouverts (avec Gérard Alle, 2018). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 15:00:00

fin : 2024-03-02 17:00:00

Librairie Gwarlan 19 rue du chapelier

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

