Mercredi 15 décembre à 16h30 Lecture – Performance Tous les ans en fin d'année paraît Rêvez Jeunesse une sélection des coups de cœur des bibliothécaires. Pour fêter cette sortie, nous vous invitons à rencontrer Gaia Wisniewski à travers une lecture et performance autour de son livre Un ours à New-York, sélectionné dans l'édition de cette année. Médiathèque José Cabanis Pôle jeunesse niveau – 1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T16:30:00 2021-12-15T18:30:00

