Rencontre avec Gaël Aymon Bibliothèque Crimée Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rencontre avec Gaël Aymon Bibliothèque Crimée, 24 mai 2023, Paris. Le mercredi 24 mai 2023

de 14h30 à 16h00

.Tout public. gratuit Inscriptions ouvertes 2 semaines à l’avance. La bibliothèque est très heureuse de recevoir l’auteur Gaël Aymon. Avant de devenir auteur pour la jeunesse il a été acteur, réalisateur et a enseigné le théâtre aux enfants et aux adolescents. Découvrez à la bibliothèque une sélection de ses romans qui malmènent les stéréotypes, revisitent les contes de fées et nous bousculent. Et venez le rencontrer et lui poser toutes vos questions. Pour tou.te.s à partir de 12 ans Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris Contact : 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

Pascal Ito

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Crimée Adresse 42 rue Petit Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Crimée Paris

Bibliothèque Crimée Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre avec Gaël Aymon Bibliothèque Crimée 2023-05-24 was last modified: by Rencontre avec Gaël Aymon Bibliothèque Crimée Bibliothèque Crimée 24 mai 2023 Bibliothèque Crimée Paris Paris

Paris Paris