Rencontre avec Gabrielle Filteau-Chiba pour son roman « Bivouac » Centre culturel canadien, 25 mai 2023, Paris.

Le jeudi 25 mai 2023

de 20h00 à 21h30

.Tout public. gratuit

Gratuit, sur réservation

Gabrielle Filteau-Chiba signe « Bivouac », un grand roman d’amour et d’aventure sur la défense de l’environnement à découvrir au Centre culturel canadien.

Après les succès de Encabanée (Le Mot et le reste, 2021 ; Folio, 2022) et Sauvagines (Stock, 2022), l’écrivaine québécoise Gabrielle Filteau-Chiba publie son nouveau livre Bivouac (Stock, 2023) et renoue avec ses personnages de marginaux sensibles et libres. Elle signe un grand roman d’amour et d’aventure sur la défense de l’environnement à découvrir au Centre culturel canadien le jeudi 25 mai à 20h.

Raphaëlle et Anouk ont passé l’hiver dans leur yourte en Gaspésie, hors du temps et du monde. À l’approche du printemps, Raphaëlle convainc sa compagne de rejoindre la communauté de la Ferme Orléane pour explorer la possibilité d’une agriculture et d’un vivre-ensemble révolutionnaires… ainsi que la promesse de suffisamment de conserves pour traverser les saisons froides, au chaud dans leur tanière.

Rapidement la vie en collectivité pèse à Anouk et les premières frictions entre elle et Raphaëlle se font sentir. La jeune femme décide d’aller se ressourcer dans sa cabane au Kamouraska, entre les pins millénaires et le murmure de la rivière. Elle ne tarde pas à y recroiser Riopelle-Robin, un farouche militant écologique, avec qui elle a eu une liaison aussi brève que passionnée. Aux côtés d’« éco-warriors » chevronnés, ce dernier prépare une nouvelle mission : l’opération Bivouac. Son objectif : empêcher un projet d’oléoduc qui doit traverser les terres du Bas-Saint-Laurent et menace de raser une forêt publique, véritable bijou de biodiversité.

Anouk, bientôt rejointe par Raphaëlle et ses alliées de la Ferme Océane, se lance à corps perdu dans la défense du territoire. La lutte s’annonce féroce, car là où certains voient une Nature à protéger, d’autres voient une ressource à exploiter, peu importe le coût.

En 2013, Gabrielle Filteau-Chiba a quitté son travail, sa maison et sa famille de Montréal, a vendu toutes ses possessions et s’est installée dans une cabane en bois dans la région de Kamouraska au Québec. Elle a passé trois ans au cœur de la forêt, sans eau courante, électricité ou réseau. Avec des coyotes comme seule compagnie. Son premier roman, Encabanée (Le Mot et le reste, 2021 ; Folio, 2022), a été unanimement salué par la presse et les libraires tant au Québec qu’en France. Sauvagines (Stock, 2022), son deuxième roman, a été finaliste du Prix finaliste du Prix des libraires, du Prix Ouest France Étonnants Voyageurs et du prix Joseph Kessel. Il est en cours d’adaptation audiovisuelle.

Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.

En collaboration avec les éditions Stock

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-honoré 75008 Paris

Contact : https://canada-culture.org/ 01 44 43 21 90 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://canada-culture.org/event/rencontre-avec-gabrielle-filteau-chiba/

@Clément Brochet Gabrielle Filteau-Chiba