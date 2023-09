Rencontre avec Gabrielle Boulianne-Tremblay Bibliothèque Gaston-Miron Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 18 octobre 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. Jusqu’à 63 ans. gratuit

Venez rencontrer Gabrielle Boulianne-Tremblay à l’occasion de la parution en France de son roman »La fille d’elle-même » aux éditions JC Lattès.

Dans un village québécois, à la lisière d’une forêt de conifères, une petite fille se sent différente ; tout le monde croit qu’elle est un garçon. Souliers toujours trop petits, coupe champignon loin de la chevelure dont elle rêve, elle se fait traiter de fille manquée, fume des cigarettes pour ne plus grandir et traîne pendant toute son adolescence un garçon mort dans son portefeuille. Jusqu’à ce qu’un jour, elle décide de quitter Saint-Siméon et de devenir elle-même.

»La fille d’elle-même » est un roman sensible qui nous plonge dans une épopée transidentitaire, une quête tant personnelle, amoureuse que sociale.

Paru au Québec aux éditions Marchand de feuilles, il a remporté le Prix des libraires en 2021.

La rencontre sera animée par Thibaut Casagrande, maître de conférences à la Sorbonne Nouvelle.

Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris

Contact : https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu +33145877829 anne-isabelle.tremblay@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/events/1755503854874267/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1755503854874267/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

©Julie Langenegger Lachance Gabrielle Boulianne-Tremblay