Rencontre avec Frédérique Deghelt. Catégorie d’évènement: Landes

Rencontre avec Frédérique Deghelt., 18 mars 2022, . Rencontre avec Frédérique Deghelt.

2022-03-18 – 2022-03-18

Landes La Médiathèque du Pays Morcenais vous propose de partager un moment privilégié avec Frédérique Deghelt.

Cette autrice, récemment installée en Pays Morcenais, viendra à la rencontre de ses lecteurs pour présenter ses différentes activités ainsi que son actualité littéraire.

Une vente de livres ainsi qu’une séance de dédicaces suivra cette rencontre.

L’animation de ce rendez-vous sera assurée par Virginie Mattlin.

