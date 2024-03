Rencontre avec Frédéric Messian à la Librairie Gallimard Librairie Gallimard Paris, mercredi 20 mars 2024.

Le mercredi 20 mars 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Frédéric Messian à l’occasion de la parution de son livre « Metamarque » aux Éditions Débats Publics.

Au programme : discussion, signature et verre amical !

Venez découvrir Metamarque aux Éditions Nouveaux Débats Publics



Netflix, Apple, Coca-Cola, Dior, Amazon… Les marques sont devenues actrices à part entière de la Cité. Elles n’offrent plus seulement des produits et des services, elles construisent une culture collective, deviennent des médias, des moteurs de changement civilisationnel.

Quels sont les nouveaux risques et les défis de ces « Metamarques » ?

Frédéric Messian est à la tête du groupe Lonsdale, agence historique de branding et de design. Multientrepreneur et spécialiste de la marque depuis plus de trente ans, il est chevalier de l’ordre national du Mérite.

Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007

Thierry Jadot