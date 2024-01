Rencontre avec Fred Bernard, dessinateur et jardinier Médiathèque Hélène Berr Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

À l’heure des semis et des premières floraisons, nous invitons Fred Bernard, dessinateur, jardinier, observateur attentif des couleurs changeantes et des oiseaux de passage.

Fred Bernard est auteur de bandes dessinées et illustrateur de livres

pour enfants, créateur du personnage (mythique) Jeanne

Picquigny.

Il a souvent un crayon et un carnet à portée de main. Et il a un

jardin, en Bourgogne. C’est là qu’en 2018 il a commencé à dessiner ce qui se

passait autour de sa maison, les petits détails d’un monde vivant à nos portes

mais que souvent nous ignorons. Pédagogue, il nomme les plantes, les oiseaux et

les insectes qui nous entourent.

Deux livres nous permettent de savourer son coup de crayon, son

univers et ses déambulations botaniques :

Carnet

d’un voyageur immobile dans un petit jardin, Albin Michel, 2020

Carnet

d’un jardinier amoureux du vivant, Albin Michel, 2023

Fred Bernard nous rend visite pour discuter dessin, jardin et autres

curiosités.

Venez tendre l’oreille à celui qui peint le vivant comme il

respire.

Entrée libre

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Fred Bernard Photo de Fred Bernard avec en fond, une de ses illustrations