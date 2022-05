Rencontre avec Frax, un arbre pas comme les autres

2022-10-27 – 2022-10-27 Entrez dans l'univers de Frax, un bel arbre des bords de Loire et rencontrez ses amis les animaux. Une belle histoire contée grâce au grand livre de Frax, suivie d'une création de petits tableaux originaux de petites bêtes à partir d'éléments naturels. Une animation idéale pour rêver et s'émerveiller en famille… En partenariat avec Loire Odyssée

maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr +33 2 41 38 38 88 https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/destination-parc/activites/les-sorties-accompagnees/rencontre-avec-frax-un-arbre-pas-comme-les

dernière mise à jour : 2022-01-28

