Échanges avec Michel Onfray. >>> Retrouvez le livre : [[https://cutt.ly/BR34jjP](https://cutt.ly/BR34jjP)](https://cutt.ly/BR34jjP) >>> Rendez-vous à la Station Ausone. “S’appuyant sur ses notes et sur son regard de l’époque, F.-O. Giesbert raconte le redressement d’une France en crise initié à partir de 1958 sous l’impulsion du général de Gaulle. A travers le récit de ces années de gaullisme, il dépeint une période complexe ainsi qu’une manière d’être français dont il constate que le souvenir s’éteint, laissant place à un déclin dont il interroge les causes.” ©Electre 2021 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [[https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat)](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires. Crédit photo ©Francesca Mantovani

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Franz-Olivier Giesbert à l’occasion de la sortie de son livre “Histoire intime de la Ve République. Le sursaut” aux éditions Gallimard. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

