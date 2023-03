Rencontre avec FRANZ-OLIVIER GIESBERT av Louis Sallenave, 20 avril 2023, Pau .

Rencontre avec FRANZ-OLIVIER GIESBERT

2023-04-20

Histoire intime de la Ve République, tome II : La belle époque (Gallimard)

C’était le bon temps. Quand la France contemporaine nous accable, il suffit, pour aller mieux, de se ramentevoir celle des

années 1970, rythmées par les films de Sautet, les chansons de Dalida, Nino Ferrer, Alain Bashung. Sous le signe — très

masculin — de Pompidou, Giscard, Mitterrand, Barre, Rocard, Sartre et Mao, elles furent à la fois insouciantes, bourgeoises et révolutionnaires.

« Pour écrire cette trilogie, j’ai épluché plus de cinquante ans d’archives personnelles. Ce qui m’a permis de confronter mes regards d’hier et d’aujourd’hui, ceux des acteurs de l’époque aussi. Très vite, je me suis rendu compte que ce travail permettrait d’éclairer la question qui nous étreint tous, plus ou moins : que nous est-il arrivé ? »

