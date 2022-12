Rencontre avec… Françoise Sagan et Romain Gary – Les Grands Entretiens Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 10 10 Françoise Sagan puis Romain Gary se prêteront au jeu des questions réponses journalistiques. Sur scène, deux comédiens incarnent un auteur et un journaliste, dans une atmosphère qui n’est pas sans rappeler les émissions de Jacques Chancel et de Bernard Pivot.

Extraits des archives de l’INA, ces entretiens mettent en scène les paroles prononcées par les écrivains eux-mêmes. Ces échanges retranscrivent leur pensée, qui naît et se développe en direct. C’est ainsi que les réflexions sur l’écriture avoisinent les confidences sur l’intime : l’œuvre de ces écrivains tout entière en est éclairée.

Les Grands Entretiens, de la Compagnie Les oiseaux de la tempête.

Conception, mise en scène et interprétation : Clément Beauvoir, Olivier Berthault et Fanny Zeller. Vous souvenez-vous d’Apostrophes, du Grand Échiquier ou de Radioscopie ? Dans une époque où les émissions littéraires ont peu à peu disparu, Les Grands Entretiens se proposent de faire revivre ces rencontres avec les figures littéraires du XXe siècle. L’Atelier de la langue française Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier Aix-en-Provence

