>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/mAJXRGH](https://cutt.ly/mAJXRGH) “Titulaire de la chaire Histoire et archéologie des mondes africains au Collège de France, l’auteur présente les conclusions d’un parcours de recherche qui l’a mené de l’Afrique du Sud au Maroc en passant par l’Ethiopie et le Mali. Il décrit les défis que représente l’étude de l’histoire du continent africain, caractérisé par une diversité de sociétés, de croyances et de formations politiques.” ©Electre 2022 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. La rencontre aura lieu dans le respect des règles sanitaires.

Venez rencontrer François-Xavier Fauvelle autour de son livre “Penser l’histoire de l’Afrique” aux éditions CNRS. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

