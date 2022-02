Rencontre avec François-Xavier Dillard Médiathèque Anna Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Rencontre avec François-Xavier Dillard

Médiathèque Anna Marly, le samedi 26 février à 15:00

Médiathèque Anna Marly, le samedi 26 février à 15:00

François-Xavier Dillard viendra présenter «L’enfant dormira bientôt», un thriller poignant sur la résilience impossible, sur la maternité et ce qu’elle porte en elle de si puissant et de si bouleversant. Une intrigue haletante dans laquelle personne n’est vraiment innocent, à part peut-être, les enfants. En partenariat avec la librairie Les Temps Modernes. _Pass vaccinal obligatoire_

Gratuit – Réservation conseillée

L’auteur à succès sera présent à la médiathèque Anna-Marly Médiathèque Anna Marly 61-65 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

2022-02-26T15:00:00 2022-02-26T16:00:00

