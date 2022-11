Rencontre avec François TISON pour son roman QUI-VIVE Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Rencontre avec François TISON pour son roman QUI-VIVE Figeac, 24 novembre 2022

2022-11-24 18:30:00

Par un temps d’entre-deux, d’après-guerre, d’avant-guerre, de catastrophe en cours, trois gueules cassées se rencontrent et se rétablissent à la marge de ce paysage, chez eux dans les friches et les bâtiments à l’abandon. » Après Farcissures, paru chez Allia en 2012, François Tison vient nous présenter son nouveau roman paru en septembre chez Excès. Nous discuterons avec lui de la nécessité de l’écriture mais aussi du temps, de la force des mots et du choix de ses sujets. Lire en fete

