Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Rencontre avec François Ruffin : Debout les femmes ! Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Rencontre avec François Ruffin : Debout les femmes ! Cinéma Le Trianon, 13 octobre 2021, Romainville. Rencontre avec François Ruffin : Debout les femmes !

Cinéma Le Trianon, le mercredi 13 octobre à 18:00

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant… C’est parti pour le pre… Rencontre avec le réalisateur François Ruffin Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T18:00:00 2021-10-13T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville