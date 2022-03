Rencontre avec François Place Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre avec François Place Médiathèque Marguerite Duras, 12 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 12 mars 2022

de 15h00 à 16h00

Dans le cadre du prix littéraire Lire dans le 20e, la médiathèque Marguerite Duras et les bibliothèques Assia Djebar, Oscar Wilde et Sorbier ont le plaisir de vous inviter à une rencontre avec François Place autour du roman Olympe de Roquedor, sélectionné dans la catégorie Roseau. Auteur incontournable de la littérature de jeunesse, François Place signe ici avec Jean-Philippe Arrou-Vignod un magnifique roman de cape et d’épée moderne et féministe. Cette rencontre sera l’occasion d’échanger avec lui autour du métier d’auteur / illustrateur et de découvrir comment on écrit un roman à quatre mains. Venez avec toutes vos questions ! Rencontre suivie d’une dédicace. Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (Paris) (630m) 76 : Église Saint-Germain de Charonne / Pyrénées-Bagnolet (Paris) (65m)

Contact : 01 46 36 17 79 bibliotheque.sorbier@paris.fr Enfants;Littérature

