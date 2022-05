Rencontre avec François Mayu au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames, 10 septembre 2022, .

Rencontre avec François Mayu au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames

2022-09-10 – 2022-09-10

Sculpteur et peintre, François Mayu parcourt depuis de nombreuses années sans relâche le Chemin des Dames. Il y glane des éclats d’obus et fait de ces débris d’explosifs la matière première de ses sculptures, en changeant leur nature et en instaurant un dialogue entre l’homme d’aujourd’hui et les vestiges de guerre…

RV au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à 15h…

François Mayu

dernière mise à jour : 2022-02-28 par