Rencontre avec François-Henri Désérable Médiathèque Gustave-Eiffel Levallois-Perret Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Levallois-Perret

Rencontre avec François-Henri Désérable Médiathèque Gustave-Eiffel, 22 janvier 2022, Levallois-Perret. Rencontre avec François-Henri Désérable

Médiathèque Gustave-Eiffel, le samedi 22 janvier à 17:30 Entrée libre

Rencontre avec François-Henri Désérable, lauréat du Grand Prix de l’Académie Française 2021 pour Mon maître et mon vainqueur (Éditions Gallimard). Suivie d’une séance de dédicaces Médiathèque Gustave-Eiffel 111 rue Jean-Jaurès 92300 Levallois Levallois-Perret Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:30:00 2022-01-22T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Levallois-Perret Autres Lieu Médiathèque Gustave-Eiffel Adresse 111 rue Jean-Jaurès 92300 Levallois Ville Levallois-Perret lieuville Médiathèque Gustave-Eiffel Levallois-Perret Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque Gustave-Eiffel Levallois-Perret Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/levallois-perret/