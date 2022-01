Rencontre avec François-Guillaume Lorrain pour son nouveau livre, « Scarlett », paru chez Flammarion Bibliothèque Benoîte Groult, 16 février 2022, Paris.

La librairie d’Odessa s’associe à la bibliothèque Benoîte Groult pour reprendre ses soirées de présentation. Elles sont honorées de recevoir le journaliste et historien, spécialiste de l’histoire du cinéma, François-Guillaume Lorrain. « Scarlett » met en scène le parcours stupéfiant du manuscrit d’ « Autant en emporte le vent », mille pages que Margaret Mitchell avait mis dix ans à écrire et dont elle avait du mal à évaluer l’intérêt. François-Guillaume Lorrain possède un talent évident de conteur et introduit sans en avoir l’air le lecteur dans les coulisses de la grande histoire du cinéma. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces. Gratuit sur inscription.

Saviez-vous que Margaret Mitchell remet ses feuillets d' »Autant en emporte le vent »‘ presque à contrecœur à un éditeur ? Que ce dernier flaire immédiatement le succès et envisage rapidement l’adaptation de ce roman fleuve au cinéma, malgré le peu d’intérêt que le public portait alors à la guerre de Sécession ? François-Guillaume Lorrain raconte l’histoire des débuts balbutiants de ces entreprises familiales montées sans expérience par des immigrés originaires d’Europe de l’Est, dans les années 30 et qui deviendront les grandes maisons de production que nous connaissons toujours. Dès la première page, nous sommes immédiatement au contact de David O. Selznick gendre et concurrent de Louis B. Mayer, patron de la MGM. Nous sommes aux côtés des scénaristes Sydney Howard, Francis Scott Fitzgerald qui travaillent pendant des mois pour faire tenir l’histoire dans un format acceptable. Clark Gabble s’impose immédiatement pour le personnage de Rhett Butler, il n’en est pas de même pour Scarlett, jeune héroïne de seize ans. Aucune des grandes actrices de l’époque Bette Davis, Greta Garbo… correspond au cahier des charges pour incarner cette jeune sudiste. Le tournage démarrera même sans que soit choisie définitivement l’actrice, une véritable « Scarlettomania » sera déclenchée, laissant libre cours à toutes les spéculations jusqu’à ce que Vivien Leigh, une jeune actrice anglaise décroche le rôle. Ce récit foisonne d’anecdotes et nous immerge complètement dans cette aventure hors du commun en nous y faisant participer au présent. Un coup de mettre digne d’un grand scénariste.

François-Guillaume Lorrain n’en est pas à son premier coup d’essai. Notamment, en 2014, il avait avec « L’année des volcans » magistralement fait revivre le cinéma italien et le climat d’après-guerre en approchant trois monstres sacrés du grand écran, R. Rossellini, Ingrid Bergman et Anna Magnani. Il avait avec brio mis un scène l’une des plus scandaleuses histoire d’amour du cinéma.

