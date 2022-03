Rencontre avec François Bégaudeau Aix-en-Provence, 28 avril 2022, Aix-en-Provence.

Rencontre avec François Bégaudeau Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier Aix-en-Provence

2022-04-28 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-28 20:30:00 20:30:00 Villa Acantha 9 Avenue Henri Pontier

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Révélé au grand public par le succès d’Entre les murs, François Bégaudeau est une figure atypique de la gauche radicale. Tour à tour romancier, dramaturge, documentariste, auteur d’essais ou encore critique de cinéma, il a bâtit au fil des années une œuvre foisonnante, nourrie de bout en bout par un questionnement social d’une grande honnêteté.



En effet, qu’il s’attaque aux contradictions des identitaires ou aux hypocrisies de la gauche culturelle, l’écrivain se montre toujours d’une redoutable lucidité, au risque de se faire des ennemis jusque dans son propre camp.

Partant d’une analyse des structures politiques, économiques et sociales qui entravent notre libre existence, il s’interroge sur les possibilités d’émancipation au sein de nos sociétés. Une réflexion qui se caractérise par sa clarté, sa nuance, un humour et une ironie mordante. Car attaché à l’idée que nos opinions politiques reposent sur des affects, François Bégaudeau a résolument choisi de se laisser guider par l’espérance et la joie plutôt que par le ressentiment. François Bégaudeau est notamment l’auteur d’Entre les murs (Verticales, 2006), En guerre (Verticales 2018), Histoire de ta Bêtise (Pauvert, 2019), Notre Joie (Pauvert, 2021).

L’Atelier de la langue française aura le plaisir de recevoir François Bégaudeau, pour une discussion autour de son dernier ouvrage Les extrêmes ne se rejoignent pas, à la villa Acantha

