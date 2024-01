Rencontre avec Franck Linol Médiathèque Tulle, samedi 10 février 2024.

Rencontre avec Franck Linol Médiathèque Tulle Corrèze

Rencontre avec Franck Linol et vente-dédicace de ses œuvres en présence de la Librairie Préférence. Franck Linol est né à Limoges. Enseignant et écrivain, il a publié son premier roman, La cinquième victime, un polar en 2010, chez Geste éditions. Ce roman rencontra un tel succès qu’il donna le coup d’envoi à la série policière Meurtres en Limousin qui aujourd’hui, en comptant la Jeunesse de l’inspecteur Dumontel, en est à son 16e opus avec Tout va bien, darling ! (2023) Durée 1h30 salle d’exposition –

Médiathèque Avenue Winston churchill

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Date : 2024-02-10 16:00:00

Début : 2024-02-10 16:00:00

fin : 2024-02-10



