Rencontre avec Franck Laurent à la Librairie Delamain Librairie Delamain Paris, mardi 5 mars 2024.

Le mardi 05 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Franck Laurent à l’occasion de la parution de son livre « Lettres aux jeunes amants pour leur donner le goût de l’alliance » aux Éditions Labor et Fides.

Au programme : discussion, signature et verre amical !

Venez découvrir “Lettres aux jeunes amants pour leur donner le goût de l’alliance” aux Éditions Labor Et Fides.

Dans un échange épistolaire poétique et incarné avec un jeune couple s’apprêtant, non sans vertige, à dire le oui qui les unira pour la vie, Franck Laurent déploie des trésors d’intelligence, de parole, de franchise et de douceur pour encourager une audace devenue rare. Ces lettres sont non seulement sur l’amour, mais aussi écrites avec amour.

Après avoir été membre fondateur et directeur artistique des Éditions Jade et directeur artistique de Milan Music, Franck H. Laurent se consacre désormais à l’écriture.

La rencontre sera animée par Marion Muller-Colard, théologienne et écrivaine.

Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001

Contact : https://www.librairie-delamain.com/agenda https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain

DR