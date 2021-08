Rencontre avec Franck Ayroles Coulonges-sur-l’Autize, 27 août 2021, Coulonges-sur-l'Autize.

Rencontre avec Franck Ayroles 2021-08-27 – 2021-08-27 Château Renaissance 4 place du château

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

2 EUR → EXPOSITION FRANCK AYROLES

Vous l’aimez ? Vous en voulez encore ?

Alors rendez-vous, le VENDREDI 27 AOÛT de 10h à 12h et de 14h à 17h pour rencontrer Franck AYROLES et (re)découvrir son exposition.

Château renaissance

Pass sanitaire obligatoire

Tarifs : 4€/adulte, 2€/moins de 18 ans

Espèces ou chèque

☎️ 06 22 88 67 21 (sans réservation)

⚠ Pas de visites guidées du château renaissance et du musée du charronnage et de la tonnellerie ce jour-là.

+33 6 22 88 67 21

Cyrille Lubin

