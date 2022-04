Rencontre avec Franck Ayroles Bressuire, 9 avril 2022, Bressuire.

Rencontre avec Franck Ayroles Salle des Congrès 4 Place de l’Hôtel de ville Bressuire

2022-04-09 – 2022-04-09 Salle des Congrès 4 Place de l’Hôtel de ville

Bressuire Deux-Sèvres

EUR Venez à la rencontre de l’artiste Franck Ayroles qui a réalisé les 2 sculptures monumentales « Les filles de Bressuire » sur la place de la Gare. Il viendra nous parler de son travail d’artiste et de son livre « Maman recto/verso » : un recueil de textes écrits par des anonymes venant de toute la France et de l’étranger consacrés aux femmes. Tous les bénéfices de ce livre sont reversés à la Fondation des Femmes qui agit au quotidien pour les droits des femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes.

Venez à la rencontre de l’artiste Franck Ayroles qui a réalisé les 2 sculptures monumentales « Les filles de Bressuire » sur la place de la Gare. Il viendra nous parler de son travail d’artiste et de son livre « Maman recto/verso » : un recueil de textes écrits par des anonymes venant de toute la France et de l’étranger consacrés aux femmes. Tous les bénéfices de ce livre sont reversés à la Fondation des Femmes qui agit au quotidien pour les droits des femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes.

+33 5 49 80 49 40

Venez à la rencontre de l’artiste Franck Ayroles qui a réalisé les 2 sculptures monumentales « Les filles de Bressuire » sur la place de la Gare. Il viendra nous parler de son travail d’artiste et de son livre « Maman recto/verso » : un recueil de textes écrits par des anonymes venant de toute la France et de l’étranger consacrés aux femmes. Tous les bénéfices de ce livre sont reversés à la Fondation des Femmes qui agit au quotidien pour les droits des femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes.

ville-de-bressuire

Salle des Congrès 4 Place de l’Hôtel de ville Bressuire

dernière mise à jour : 2022-03-30 par