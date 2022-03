Rencontre avec Florent Bussy, philosophe Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy Allier Florent Bussy , philosophe,nous présentera plusieurs de ses axes de réflexion autour du thème ” ce qui défait et ce qui fait l’Homme moderne”, développé dans l’essai ” Ce qui nous fait” paru aux éditions Libre&Solidaire Librairie À la Page 5 rue sornin Vichy

