Rencontre avec Fiona Schmidt pour son essai « Vieille Peau, les femmes leur corps, leur âge » Bibliothèque Aimé Césaire Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 16h00 à 17h30

.Public adultes. gratuit

Interrogeons nous sur notre propre rapport à l’âge et au vieillissement avec Fiona Schmidt à travers son essai « Vieille Peau, les femmes leur corps, leur âge » paru en 2023 chez Belfond.

Fiona Schmidt est une journaliste

et essayiste féministe française. Elle écrit dans la presse, notamment chez Causette,

et publie en 2017 son premier essais, L’amour après #Metoo. Elle sera à

la bibliothèque pour vous rencontrer le samedi 16 mars 2024 à 16 h et discuter

avec vous de son quatrième et dernier essai en date, Vieille Peau, les femmes,

leur corps, leur âge, dans lequel elle questionne entre autres le rapport

des femmes avec leur corps, le regard de la société sur le vieillissement et

ses discriminations, ainsi que le double standard de la vieillesse entre les

hommes et les femmes.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

