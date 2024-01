Rencontre avec Fatou Diome : Le Verbe libre ou le silence Médiathèque Françoise Sagan Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

L’autrice Fatou Diome présente son dernier essai, paru chez Albin Michel en 2023

« Naguère

les éditeurs avaient pour mission d’accompagner une œuvre, mais certains se

font désormais censeurs, donnent des directives et des leçons, mettent la main

à la pâte pour plier le roman aux goûts du jour, oubliant que le métier

d’écrire est une aventure solitaire, un engagement de soi, vital et nécessaire

: on écrit parce qu’on ne pourrait vivre sans. »

En combattante de la liberté, Fatou Diome

signe avec Le Verbe libre ou le silence (Albin Michel, 2023) un

essai engagé sur sa passion de l’écriture et sur le monde de l’édition, et

s’élève contre tous les diktats sociaux et autres assignations à résidence

identitaires. Un vibrant plaidoyer pour la littérature et la liberté des

écrivains.

La rencontre sera suivie

d’une séance de dédicaces.

Modération assurée par

Catherine Fruchon-Toussaint, journaliste à RFI

Fatou Diome est une femme de lettres franco-sénégalaise. Membre de l’Académie royale

de Belgique, elle vit à Strasbourg. Elle s’est fait connaître avec Le Ventre

de l’Atlantique (Anne Carrière, 2003), grand succès traduit en une

vingtaine de langues, qui lui vaut une notoriété internationale. Ont suivi

plusieurs romans publiés chez Flammarion, puis chez Albin Michel : Les

Veilleurs de Sangomar (2019), De quoi aimer vivre, un recueil

de nouvelles (2021), et un essai politique, Marianne face aux faussaires (2022).

Son dernier essai Le Verbe libre ou le

silence paraît chez Albin Michel en 2023.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

Astrid Di Crollalanza