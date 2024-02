Rencontre avec Fanch Rebours Espace KENERE Médiathèque Pontivy, vendredi 15 mars 2024.

Rencontre avec Fanch Rebours Espace KENERE Médiathèque Pontivy Morbihan

En amont de la biennale du livre d’Histoire consacrée aux voyages les 31 mars, 1er et 02 avril 2023, Radio Bro Gwened et l’Espace Kenere vous invitent à un entretien radio en breton et en public avec l’auteur Fañch Rebours. Causerie en breton animée par Enora Molac pour Radio Bro Gwened. Né à Paimpol, Fañch Rebours est sonneur, enseignant en langue bretonne et écrivain. D’abord passionné par la poésie et les textes politiques, il s’initie ensuite à la fiction en devenant nouvelliste puis auteur de polars. Avec son dernier roman Cap-Hornière paru aux éditions Skol Vreizh, l’auteur nous fait voyager à bord des trois-mâts du début du XXème siècle dans une aventure maritime, artistique et sentimentale, embarquant deux Nantaises autour du monde. .

