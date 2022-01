Rencontre avec Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rencontre avec Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc

Station Ausone, le mardi 1 mars à 18:00

Station Ausone, le mardi 1 mars à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://www.mollat.com/livres/2591616/fabienne-brugere-le-peuple-des-femmes-un-tour-du-monde-feministe?fbclid=IwAR0KSs9vR017G45_IpAJZy-3lHngkdK6xDHG1O6QESgFQuR9yeNxDjW8PuM](https://www.mollat.com/livres/2591616/fabienne-brugere-le-peuple-des-femmes-un-tour-du-monde-feministe?fbclid=IwAR0KSs9vR017G45_IpAJZy-3lHngkdK6xDHG1O6QESgFQuR9yeNxDjW8PuM) “Un panorama des luttes féministes dans le monde, nourri d’entretiens et de tableaux récapitulatifs. Il met en exergue les luttes mobilisatrices comme l’écoféminisme” ©Electre2022 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe vaccinal et port du masque obligatoires. Crédit photo © Astrid di Crollalanza

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe vaccinal et port du masque obligatoires.

Venez rencontrer Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc à l’occasion de la sortie de leur livre « Le peuple des femmes : un tour du monde féministe » aux éditions Flammarion. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2022-03-01T18:00:00 2022-03-01T19:30:00

