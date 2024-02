Rencontre avec Fabien DEVILLIERS L’aventure mémorielle Saint-Hilaire-Luc, samedi 23 mars 2024.

Fabien Devilliers a vécu une expérience exceptionnelle en parcourant à vélo plus de 3000 km à travers la France, l’Allemagne et la Pologne, depuis Allassac jusqu’à Auschwitz, en rencontrant et échangeant avec des élèves, recueillant des témoignages, en visitant des lieux de mémoire comme Oradour sur Glane, la maison d’Izieu, le plateau des Glières. Il a écrit un livre à son retour qui relate ses choix, son but, son organisation, ses aventures L’aventure mémorielle . Une séance de dédicaces conclura son propos.

Réservation obligatoire par SMS .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 18:00:00

fin : 2024-03-23

Place de l’église

Saint-Hilaire-Luc 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mmpassemard@gmail.com

