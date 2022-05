Rencontre avec Fabcaro Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Venez rencontrer Fabcaro autour de deux ouvrages : – “Guacamole Vaudou” paru aux éditions du Seuil ; – “Samouraï” paru aux éditions Gallimard. >>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez les livres : – [https://www.mollat.com/livres/2624475/eric-judor-guacamole-vaudou](https://www.mollat.com/livres/2624475/eric-judor-guacamole-vaudou) – [https://www.mollat.com/livres/2619213/fabrice-caro-samourai](https://www.mollat.com/livres/2619213/fabrice-caro-samourai) >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Crédit photo ©F. Mantovani Venez rencontrer Fabcaro autour de deux ouvrages : “Guacamole Vaudou” paru aux éditions du Seuil ; et “Samouraï” paru aux éditions Gallimard. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

