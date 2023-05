Rencontre avec Étienne Klein Librairie Le Divan, 14 mai 2023, Paris.

Le dimanche 14 mai 2023

de 11h30 à 13h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir de recevoir Étienne Klein pour son essai « Courts-circuits » aux éditions Gallimard.

Riche d’exemples inattendus, d’une intelligence libre, cet essai s’ouvre sur cet exergue de Michel Serres : « Le disparate a des vertus que la raison ne connaît pas. L’invention naît, parfois, du mélange des genres, des courts-circuits. »

Le parti-pris de ce livres est de briser les enclos, de s’encanailler, de provoquer des courts-circuits au petit bonheur la chance et, si possibles des étincelles. D’associer des éléments trop souvent séparés dans les analyses : physique et philosophie, hasard et destin, Einstein et Rolling Stones…

Étienne Klein est physicien, philosophe des sciences, directeur de recherche au Comissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Il a écrit plus d’une trentaine d’ouvrages dont : En cherchant Majorana aux éditions Équateurs, 2013 et Le Pays qu’habitait Albert Einstein aux éditions Actes Sud, 2016.

Découvrir le livre ICI

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris

Contact : 0153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

Francesca Mantovani